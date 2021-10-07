УЕФА подтвердил, что подал заявку на регистрацию бренда "Лига чемпионов" в России

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил информацию о подаче заявки на регистрацию бренда "Лига чемпионов" в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Ранее об этом сообщило агентство "Москва". Регистрация позволит под брендом продавать такие товары, как косметические средства, средства гигиены, видеоигры, спорттовары, ювелирные украшения, книги, продукты и напитки, включая пиво и другой алкоголь.

В июне УЕФА обновил логотип Лиги чемпионов. Основным символом по-прежнему являются звезды, соединенные в футбольный мяч, под которыми находятся логотип организатора соревнований и название турнира. Изменения лишь коснулись размеров названия и элементов в одной из букв, а также местоположения торговой марки. УЕФА пересматривает брендинг турниров каждые три года перед стартом очередного трехлетнего коммерческого цикла реализации телевизионных и спонсорских прав.

Лига чемпионов - ежегодный международный турнир среди клубов высших дивизионов в Европе.