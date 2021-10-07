Карпин признался, что не ощущает давления в отборочном турнире чемпионата мира

КАЗАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Давления в связи с турнирными раскладами в квалификации чемпионата мира 2022 года по футболу в сборной России нет. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Победитель группы выходит в финальную часть чемпионата мира. Занявшие второе место сборные сыграют в стыковых матчах, в рамках которых пройдут полуфиналы и финал. На чемпионат мира выйдут победители трех финалов.

"Давления нет, задачи не стоит занять второе место. Первая задача - занять первое место и выйти напрямую. Нужно для это выиграть все матчи, давление одно и то же", - сказал Карпин.

Тренер рассказал об итогах сбора перед матчем со словаками. "Естественно, что планировали сделать, то и сделали на сборе - ничего не могло помешать. Как футболисты восприняли, узнаем в играх, на тренировке может получиться, а в играх другое. Как ребята реагируют и тренируются, доволен на 100-200%, а во что выльется на поле, завтра посмотрим", - отметил он.

Карпин охарактеризовал и предстоящего соперника. "Хорошая и добротная команда европейского уровня. Мы сами никого не сильнее и не слабее. Сильные стороны связаны со стандартами - словаки много создают и забивают, к этому нужно отнестись очень внимательно", - подчеркнул он.

В турнирной таблице отборочной группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13 очков) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).

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