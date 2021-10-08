Без сюрпризов. ФХР назвала первую тройку игроков, которые поедут на Олимпиаду в Пекине

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала первую тройку игроков, которые войдут в состав национальной команды на предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине. Обошлось без сюрпризов для болельщиков: в нее включены двукратные обладатели Кубка Стэнли в составе "Тампы" голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров, а также победитель плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе "Вашингтона" нападающий Александр Овечкин.
Международная федерация хоккея (IIHF) совместно с НХЛ и профсоюзом игроков (NHLPA) обязала все национальные федерации, чьи команды поедут на Олимпиаду, объявить до 8 октября как минимум трех игроков своих олимпийских сборных. Если эти игроки не получат травм по ходу регулярного чемпионата НХЛ, они должны быть включены в окончательный состав сборной на Олимпийские игры.
"Мне кажется, что сам формат не совсем корректен по отношению к команде, - сказал ТАСС двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. - Надо было назвать всю команду сразу, расширенный состав, чтобы все игроки понимали, что они - важная часть команды. С практической точки зрения, как тренер, который в 2002 году приступил к работе, когда уже была названа первая половина состава, могу сказать, что было очень непросто накануне Олимпийских игр набирать вторую часть команды.
Единственная команда, которую IIHF не обязала озвучивать тройку игроков, - сборная Китая. Освобождение китайцев от этого обязательства может быть связано с высказыванием нового президента IIHF Люка Тардифа о том, что федерация сомневается в целесообразности участия мужской сборной Китая в домашней Олимпиаде 2022 года в связи со слабым уровнем команды.
Федерация хоккея России объявила тройку 8 октября в 17:00 мск. В нее вошли обладатель Кубка Стэнли 2018 года нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин и двукратные обладатели Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе "Тампы" голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров. "Это ведущие игроки своих команд и будут лидерами в нашей команде. Я считаю, что их заслуженно назвали первыми, так как это ключевые хоккеисты", - сказал ТАСС бывший главный тренер сборной России, заслуженный тренер РФ Зинэтула Билялетдинов.
"Как оцениваю тройку игроков? Нормальная, даже отличная тройка", - такое мнение высказал ТАСС двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов.
Тройки соперников
Первыми свою тройку игроков объявили канадцы. Ожидается, что в составе действующих чемпионов мира в Пекин приедут один из лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ на протяжении последних пяти сезонов нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, защитник "Вегаса" Алекс Пьетранджело и капитан "Питтсбурга" нападающий Сидни Кросби. Из-за повреждения он пропустит старт сезона НХЛ, но генеральный менеджер сборной Канады Дуг Армстронг надеется увидеть Кросби в Пекине и, вероятнее всего, именно он станет капитаном "Кленовых листьев".
"Безусловно, олимпийское золото не зависит от того, какую лигу представляет тот или иной игрок, - сказал ТАСС бывший главный тренер сборной России, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков. - Олимпийская медаль ценна сама по себе. Но тот факт, что игроки НХЛ примут участие в Играх, придает дополнительное внимание и мотивацию и, безусловно, даст большую пищу для размышления специалистам на тему того, в каком направлении будет развиваться хоккей. В этом я вижу только позитив - в турнире, который проходит раз в четыре года, примут участие лучшие игроки мира".
Вслед за канадцами свои тройки назвали шведы и финны. "Тре Крунур" планируют привезти в Пекин двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе "Тампы" защитника Виктора Хедмана, а также нападающих "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Колорадо" Мику Зибанежада и Габриэля Ландескуга. В составе финнов болельщики увидят форвардов "Каролины" Себастьяна Ахо, "Колорадо" Микко Рантанена, а также нападающего "Флориды" Александра Баркова.
Не остались в стороне и чехи, в составе которых также имеется двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Тампы", - нападающий Ондржей Палат. Помимо него чехи планируют привезти на турнир лидера "Бостона" нападающего Давида Пастрняка и опытного форварда "Коламбуса" Якуба Ворачека. 7 октября тройку объявили и американцы: нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс, а также игроки "Чикаго" нападающий Патрик Кейн и защитник Сет Джонс.
8 октября объявление троек началось со сборной Латвии. В команде под руководством Харийса Витолиньша в Пекин поедут защитник Кристиан Рубинс, играющий в системе "Торонто", нападающие Рудольф Балцерс ("Сан-Хосе") и Земгус Гиргенсонс из "Баффало". Следом тройку назвали швейцарцы, которая ожидаемо состоит из защитника и капитана "Нэшвилла" Романа Йоси, форвардов "Сан-Хосе" Тимо Майера и "Нью-Джерси" Нико Хишира, который в 2017 году был выбран на драфте НХЛ под первым номером.
Также в пятницу игроков объявили немцы, словаки и датчане. Ожидается, что в составе сборной Германии в Пекин приедет один из лучших нападающих НХЛ Леон Драйзайтль из "Эдмонтона", вратарь "Сиэтла" Филипп Грубауэр и защитник "Детройта", выступающий на правах аренды в шведском "Рёгле", Мориц Зайдер. В состав словацкой команды вошли вратарь "Ванкувера" Ярослав Галак, защитник "Далласа" Андрей Секера и защитник "Тампы" Эрик Чернак, датчане же планируют привезти на турнир форвардов Оливера Бьоркстранда ("Коламбус"), Николая Элерса ("Виннипег") и Александра Труе ("Сиэтл").
Об олимпийском турнире
Расширенные составы сборных будут представлены до 15 октября. Предварительные составы команд будут объявлены к январю 2022 года. Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. НХЛ ранее предупреждала, что до 10 января может отменить решение об участии игроков в Олимпиаде, если сочтет эпидемиологическую обстановку в Китае опасной. Российские хоккеисты являются действующими олимпийскими чемпионами.