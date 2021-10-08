Без сюрпризов. ФХР назвала первую тройку игроков, которые поедут на Олимпиаду в Пекине

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала первую тройку игроков, которые войдут в состав национальной команды на предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине. Обошлось без сюрпризов для болельщиков: в нее включены двукратные обладатели Кубка Стэнли в составе "Тампы" голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров, а также победитель плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе "Вашингтона" нападающий Александр Овечкин. Международная федерация хоккея (IIHF) совместно с НХЛ и профсоюзом игроков (NHLPA) обязала все национальные федерации, чьи команды поедут на Олимпиаду, объявить до 8 октября как минимум трех игроков своих олимпийских сборных. Если эти игроки не получат травм по ходу регулярного чемпионата НХЛ, они должны быть включены в окончательный состав сборной на Олимпийские игры.

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"Мне кажется, что сам формат не совсем корректен по отношению к команде, - сказал ТАСС двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. - Надо было назвать всю команду сразу, расширенный состав, чтобы все игроки понимали, что они - важная часть команды. С практической точки зрения, как тренер, который в 2002 году приступил к работе, когда уже была названа первая половина состава, могу сказать, что было очень непросто накануне Олимпийских игр набирать вторую часть команды. Единственная команда, которую IIHF не обязала озвучивать тройку игроков, - сборная Китая. Освобождение китайцев от этого обязательства может быть связано с высказыванием нового президента IIHF Люка Тардифа о том, что федерация сомневается в целесообразности участия мужской сборной Китая в домашней Олимпиаде 2022 года в связи со слабым уровнем команды. Федерация хоккея России объявила тройку 8 октября в 17:00 мск. В нее вошли обладатель Кубка Стэнли 2018 года нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин и двукратные обладатели Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе "Тампы" голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров. "Это ведущие игроки своих команд и будут лидерами в нашей команде. Я считаю, что их заслуженно назвали первыми, так как это ключевые хоккеисты", - сказал ТАСС бывший главный тренер сборной России, заслуженный тренер РФ Зинэтула Билялетдинов. "Как оцениваю тройку игроков? Нормальная, даже отличная тройка", - такое мнение высказал ТАСС двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов. Тройки соперников Первыми свою тройку игроков объявили канадцы. Ожидается, что в составе действующих чемпионов мира в Пекин приедут один из лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ на протяжении последних пяти сезонов нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, защитник "Вегаса" Алекс Пьетранджело и капитан "Питтсбурга" нападающий Сидни Кросби. Из-за повреждения он пропустит старт сезона НХЛ, но генеральный менеджер сборной Канады Дуг Армстронг надеется увидеть Кросби в Пекине и, вероятнее всего, именно он станет капитаном "Кленовых листьев".

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"Безусловно, олимпийское золото не зависит от того, какую лигу представляет тот или иной игрок, - сказал ТАСС бывший главный тренер сборной России, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков. - Олимпийская медаль ценна сама по себе. Но тот факт, что игроки НХЛ примут участие в Играх, придает дополнительное внимание и мотивацию и, безусловно, даст большую пищу для размышления специалистам на тему того, в каком направлении будет развиваться хоккей. В этом я вижу только позитив - в турнире, который проходит раз в четыре года, примут участие лучшие игроки мира". Вслед за канадцами свои тройки назвали шведы и финны. "Тре Крунур" планируют привезти в Пекин двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе "Тампы" защитника Виктора Хедмана, а также нападающих "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Колорадо" Мику Зибанежада и Габриэля Ландескуга. В составе финнов болельщики увидят форвардов "Каролины" Себастьяна Ахо, "Колорадо" Микко Рантанена, а также нападающего "Флориды" Александра Баркова. Не остались в стороне и чехи, в составе которых также имеется двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Тампы", - нападающий Ондржей Палат. Помимо него чехи планируют привезти на турнир лидера "Бостона" нападающего Давида Пастрняка и опытного форварда "Коламбуса" Якуба Ворачека. 7 октября тройку объявили и американцы: нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс, а также игроки "Чикаго" нападающий Патрик Кейн и защитник Сет Джонс.

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