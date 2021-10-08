Россияне завоевали четыре медали в шестой день чемпионата мира по борьбе

ТАСС, 8 октября. Российские борцы греко-римского стиля завоевали золотую, две серебряные и бронзовую медали в шестой день чемпионата мира по спортивной борьбе. Соревнования проходят в Осло.
Трехкратным чемпионом мира стал Роман Власов, победивший в финальной схватке весовой категории до 77 кг азербайджанца Санана Сулейманова со счетом 2:1. Серебро сборной России принесли Эмин Сефершаев (до 55 кг) и Сергей Кутузов (до 72 кг), уступившие в финалах японцу Кэну Мацуи (1:7) и армянину Малхасу Амояну (1:3) соответственно. В схватке за бронзовую медаль Адлан Акиев (до 82 кг) победил представителя Швеции Алекса Кессидиса со счетом 8:0.
В медальном зачете сборная России занимает третье место, завоевав четыре золотые, три серебряные и семь бронзовых медалей. Лидерство сохраняет сборная США, в активе которой пять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. Вторыми идут японцы (5-3-3).
В субботу в схватке за золотую медаль в весовой категории до 130 кг россиянин Зураби Гедехаури встретится с Алиакбаром Юсофиахмадшали из Ирана. Россияне Степан Марянян (до 60 кг) и Артур Саргсян (до 97 кг) поспорят за бронзу с украинцем Жорой Абовяном и грузином Гиорги Мелией соответственно.
Чемпионат мира завершится 10 октября.
|Место
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Итог
|1
|США
|5
|5
|4
|14
|2
|Япония
|5
|3
|3
|11
|3
|Россия
|4
|3
|7
|14
|4
|Иран
|3
|3
|3
|9
|5
|Киргизия
|2
|1
|2
|5