Московское "Динамо" победило "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло череповецкую "Северсталь" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на "ВТБ-Арене".

В составе хозяев отличились Егор Брызгалов (15-я минута), Дмитрий Рашевский (17) и Вадим Шипачев (31). У "Северстали" шайбы забросили Робин Пресс (9) и Даниил Вовченко (22).

"Динамо" прервало двухматчевую серию поражений и возглавило таблицу Западной конференции, имея 24 очка в 15 встречах. "Северсталь" проиграла четвертый матч кряду и осталась на десятом месте, набрав 13 очков в 15 матчах. В следующем матче подопечные Алексея Кудашова сыграют в гостях против ярославского "Локомотива" 11 октября. "Северсталь" 11 октября проведет гостевой матч против нижегородского "Торпедо".

В другом матче игрового дня хабаровский "Амур" дома уступил челябинскому "Трактору" (4:5), екатеринбургский "Автомобилист" обыграл в гостях нижнекамский "Нефтехимик" (3:2).