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КХЛ

"Авангард" обыграл "Спартак" и прервал серию из трех поражений в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу омского клуба
Шимон Грубец Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Шимон Грубец
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 9 октября. Московский "Спартак" в гостях уступил со счетом 2:5 омскому "Авангарду" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в подмосковной Балашихе в присутствии 992 зрителей.

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В составе победителей шайбы забросили Сергей Толчинский (5-я минута), Корбэн Найт (30), Франсис Паре (45), Арсений Грицюк (51) и Владимир Брюквин (56). У проигравших отличились Иван Дроздов (33) и Андрей Локтионов (40).

"Авангард" во второй раз обыграл "Спартак" в текущем сезоне, в первой встрече в сентябре омский клуб оказался сильнее со счетом 4:0.

"Авангард" прервал серию из трех поражений и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 14 матчах 14 очков. "Спартак" потерпел второе поражение подряд и располагается на седьмой строчке на Западе, имея в активе 16 очков после 16 игр.

В следующем матче московский клуб 11 октября в гостях сыграет с ЦСКА, "Авангард" в этот же день примет екатеринбургский "Автомобилист".

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