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Фигурное катание

Муравьева победила на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Австрии

Россиянка Анастасия Зинина заняла третье место

ТАСС, 9 октября. Российская фигуристка Софья Муравьева победила на этапе юниорского Гран-при. Соревнования прошли в австрийском Линце.

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Муравьева в сумме за две программы набрала 211,81 балла (73,28 + 138,53). Победа позволила фигуристке выйти в финал юниорской серии Гран-при. Второе место заняла американка Изабо Левито (208,31; 71,32 + 136,99). На третьей позиции расположилась россиянка Анастасия Зинина (190,66; 73,28+118,09).

Ранее Муравьева уже выступала на этапе юниорской серии Гран-при в Словакии, где заняла второе место.

Муравьевой 15 лет, с лета 2020 года она занимается в академии "Ангелы Плющенко". Фигуристка является бронзовым призером первенства России 2021 года.

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