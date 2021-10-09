"Куньлунь" впервые победил ЦСКА на своем льду в матче КХЛ

ТАСС, 9 октября. Пекинский "Куньлунь Ред Стар" на своем льду победил московский ЦСКА со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-Мытищи" в присутствии 734 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Тайлер Вон (15-я минута) и Кори Кейн (58). У ЦСКА отличился Никита Нестеров (4).
"Куньлунь" впервые победил ЦСКА на своем льду. Ранее в сезоне армейцы дома обыграли пекинский клуб со счетом 4:1.
"Куньлунь" с десятью очками после 15 матчей располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В следующем матче пекинский клуб 12 октября в гостях сыграет с минским "Динамо". ЦСКА с 20 очками после 16 встреч занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 11 октября армейцы примут московский "Спартак".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Динамо М
|15
|12
|0
|0
|0
|0
|3
|58-33
|24
|2
|Йокерит
|16
|7
|2
|2
|1
|1
|3
|51-44
|24
|3
|Динамо Мн
|15
|8
|2
|0
|0
|1
|4
|48-36
|21
|4
|СКА
|15
|7
|1
|2
|1
|0
|4
|45-32
|21
|5
|ЦСКА
|16
|6
|4
|0
|0
|0
|6
|36-32
|20
|6
|Локомотив
|15
|7
|0
|0
|1
|1
|6
|40-35
|16
|7
|Спартак
|16
|6
|2
|0
|0
|0
|8
|37-40
|16
|8
|Торпедо
|15
|6
|0
|0
|1
|1
|7
|40-42
|14
|9
|Динамо Р
|16
|5
|0
|0
|1
|2
|8
|28-46
|13
|10
|Северсталь
|15
|4
|2
|0
|1
|0
|8
|25-36
|13
|11
|Витязь
|16
|3
|0
|1
|2
|3
|7
|43-52
|13
|12
|Сочи
|16
|2
|2
|0
|2
|0
|10
|27-45
|10
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|15
|13
|1
|0
|0
|0
|1
|62-28
|28
|2
|Трактор
|16
|8
|1
|3
|1
|1
|2
|49-39
|26
|3
|Салават Юлаев
|15
|10
|2
|0
|0
|0
|3
|47-23
|24
|4
|Ак Барс
|16
|6
|1
|2
|0
|3
|4
|34-32
|21
|5
|Автомобилист
|16
|7
|0
|1
|1
|2
|5
|51-45
|19
|6
|Авангард
|14
|5
|1
|1
|0
|0
|7
|40-38
|14
|7
|Барыс
|15
|4
|2
|0
|1
|1
|7
|35-40
|14
|8
|Сибирь
|15
|5
|0
|0
|0
|3
|7
|24-33
|13
|9
|Нефтехимик
|15
|5
|0
|0
|0
|2
|8
|33-40
|12
|10
|Амур
|16
|2
|1
|2
|0
|1
|10
|30-51
|11
|11
|Куньлунь
|15
|4
|0
|1
|0
|0
|10
|34-52
|10
|12
|Адмирал
|14
|3
|0
|0
|2
|2
|7
|26-49
|10