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КХЛ

"Куньлунь" впервые победил ЦСКА на своем льду в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу пекинской команды
Джереми Смит Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Джереми Смит
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 9 октября. Пекинский "Куньлунь Ред Стар" на своем льду победил московский ЦСКА со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-Мытищи" в присутствии 734 зрителей.

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В составе победителей шайбы забросили Тайлер Вон (15-я минута) и Кори Кейн (58). У ЦСКА отличился Никита Нестеров (4).

"Куньлунь" впервые победил ЦСКА на своем льду. Ранее в сезоне армейцы дома обыграли пекинский клуб со счетом 4:1.

"Куньлунь" с десятью очками после 15 матчей располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В следующем матче пекинский клуб 12 октября в гостях сыграет с минским "Динамо". ЦСКА с 20 очками после 16 встреч занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 11 октября армейцы примут московский "Спартак".

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1Динамо М15120000358-3324
2Йокерит1672211351-4424
3Динамо Мн1582001448-3621
4СКА1571210445-3221
5ЦСКА1664000636-3220
6Локомотив1570011640-3516
7Спартак1662000837-4016
8Торпедо1560011740-4214
9Динамо Р1650012828-4613
10Северсталь1542010825-3613
11Витязь1630123743-5213
12Сочи16220201027-4510
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург15131000162-2828
2Трактор1681311249-3926
3Салават Юлаев15102000347-2324
4Ак Барс1661203434-3221
5Автомобилист1670112551-4519
6Авангард1451100740-3814
7Барыс1542011735-4014
8Сибирь1550003724-3313
9Нефтехимик1550002833-4012
10Амур16212011030-5111
11Куньлунь15401001034-5210
12Адмирал1430022726-4910
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