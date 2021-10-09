"Куньлунь" впервые победил ЦСКА на своем льду в матче КХЛ

ТАСС, 9 октября. Пекинский "Куньлунь Ред Стар" на своем льду победил московский ЦСКА со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-Мытищи" в присутствии 734 зрителей.

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В составе победителей шайбы забросили Тайлер Вон (15-я минута) и Кори Кейн (58). У ЦСКА отличился Никита Нестеров (4).

"Куньлунь" впервые победил ЦСКА на своем льду. Ранее в сезоне армейцы дома обыграли пекинский клуб со счетом 4:1.

"Куньлунь" с десятью очками после 15 матчей располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В следующем матче пекинский клуб 12 октября в гостях сыграет с минским "Динамо". ЦСКА с 20 очками после 16 встреч занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 11 октября армейцы примут московский "Спартак".