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Бокс

Боксера Уайлдера отправили в больницу после поединка с Фьюри

Американец проиграл нокаутом в 11-м раунде

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Американский боксер Деонтей Уайлдер отправлен в больницу после поединка против британца Тайсона Фьюри. Об этом ТАСС сообщили в тренерском штабе американца.

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В воскресенье Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

"Деонтей отправился в больницу. Необходимо проверить здоровье после такого количества пропущенных ударов", - сказал собеседник агентства.

Боксеры встретились в третий раз. Первый бой, который прошел в декабре 2018 года, завершился вничью. Во втором поединке, прошедшем в феврале 2020 года, победу одержал Фьюри техническим нокаутом в 7-м раунде и завоевал пояс WBC. Третий поединок должен был состояться еще в прошлом году, но переносился несколько раз.

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