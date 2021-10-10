Боксера Уайлдера отправили в больницу после поединка с Фьюри

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Американский боксер Деонтей Уайлдер отправлен в больницу после поединка против британца Тайсона Фьюри. Об этом ТАСС сообщили в тренерском штабе американца.

Фьюри победил Уайлдера в третьем бою и защитил титул чемпиона мира по версии WBC

В воскресенье Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

"Деонтей отправился в больницу. Необходимо проверить здоровье после такого количества пропущенных ударов", - сказал собеседник агентства.

Боксеры встретились в третий раз. Первый бой, который прошел в декабре 2018 года, завершился вничью. Во втором поединке, прошедшем в феврале 2020 года, победу одержал Фьюри техническим нокаутом в 7-м раунде и завоевал пояс WBC. Третий поединок должен был состояться еще в прошлом году, но переносился несколько раз.