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Бокс

Британский боксер Фьюри может начать переговоры о бое с украинцем Усиком

В воскресенье Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBC в бою с американцем Деонтеем Уайлдером, Усик владеет поясами WBA, WBO и IBF
Тайсон Фьюри (в центре) AP Photo/Chase Stevens
Описание
Тайсон Фьюри (в центре)
© AP Photo/Chase Stevens

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Обладатель титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) британец Тайсон Фьюри имеет возможность переговоров о проведении боя против украинца Александра Усика. Об этом ТАСС сообщили в WBC.

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В воскресенье Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера и защитил титул WBC. Бой завершился техническим нокаутом в 11-м раунде. Усик владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской Федерации (IBF).

"Фьюри и его промоутеры могут договориться об объединительном поединке, если сделают это в течение 30 дней. Они могут начать их хоть сегодня, такая опция есть. Есть договориться не удастся, Фьюри должен будет провести обязательную защиту", - сказал собеседник агентства.

33-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 31 победа (22 нокаутом) и одна ничья. 34-летний Усик одержал 19 побед (13 нокаутом) в 19 поединках.

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