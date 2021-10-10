Британский боксер Фьюри может начать переговоры о бое с украинцем Усиком

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Обладатель титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) британец Тайсон Фьюри имеет возможность переговоров о проведении боя против украинца Александра Усика. Об этом ТАСС сообщили в WBC.

Фьюри победил Уайлдера в третьем бою и защитил титул чемпиона мира по версии WBC

В воскресенье Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера и защитил титул WBC. Бой завершился техническим нокаутом в 11-м раунде. Усик владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской Федерации (IBF).

"Фьюри и его промоутеры могут договориться об объединительном поединке, если сделают это в течение 30 дней. Они могут начать их хоть сегодня, такая опция есть. Есть договориться не удастся, Фьюри должен будет провести обязательную защиту", - сказал собеседник агентства.

33-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 31 победа (22 нокаутом) и одна ничья. 34-летний Усик одержал 19 побед (13 нокаутом) в 19 поединках.