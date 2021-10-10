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Фигурное катание

Авербух назвал инопланетным катание фигуристки Валиевой

Спортсменка установила два мировых рекорда на турнире в Финляндии

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева является одной из главных претенденток на попадание на Олимпийские игры в Пекине, она демонстрирует выдающееся катание. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

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В воскресенье Валиева победила на турнире в Финляндии, установив мировой рекорд в произвольной программе (174,31 балла) и по сумме короткой и произвольной программ (249,24).

"Браво Камиле Валиевой, наверное, можно ее сравнивать с чем-то инопланетным, - заявил Авербух. - Она обладает фантастической возможностью растворяться на льду. Если у нее получаются все прыжки, она с точки зрения компонентов, вращения, программ выглядит сногсшибательно. Конечно, Камила одна из главных претенденток на попадание в заветную тройку, на которую претендует большое количество девчонок (попадание на Олимпийские игры в Пекине - прим. ТАСС)".

"Единственное, что настораживает, так это то, что в короткой и произвольной программах ее потрясающий аксель с ее рукой по канонам не удалось исполнить. Но время еще есть", - добавил Авербух.

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок, нынешний сезон для нее первый на взрослом уровне. Фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе.

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Фигурное катаниеАвербух, Илья Изяславич
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