Мамиашвили: чемпионат мира по борьбе стал смотром кандидатов на участие в Олимпиаде

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Чемпионат мира по спортивной борьбе, завершившийся в Осло, стал для руководства Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) смотром кандидатов на участие в Олимпиаде в Париже 2024 года. Об этом ТАСС рассказал глава ФСБР Михаил Мамиашвили.

Российская команда завоевала в Осло 4 золотые, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей, заняв четвертое общекомандное место. Первое место заняла сборная Ирана (7-3-3), вторыми стали американцы (5-5-5), третьими - японцы (5-3-4).

"Чемпионат мира стал смотром тех, кто, возможно, будет представлять Россию на следующих Олимпийских играх. Вопросов предостаточно, серьезный разбор будет в ближайшие две недели. Называя вещи своими именами, произведя рокировки, засучив рукава, будем готовиться к Парижу", - сказал Мамиашвили.

"В Осло была другая команда, нежели на Олимпиаде в Токио, второй состав должен быть конкурентоспособным. В вольной борьбе у нас два новых чемпиона мира, и вновь свою состоятельность подтвердил двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, прекрасно, когда в команде есть такой лидер", - подчеркнул Мамиашвили.

Комментируя победу на чемпионате в Осло двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова, глава ФСБР отметил: "Дорогого стоит снова доказать, что он в обойме, что он лидер, что он лучший. Думаю, для него эта медаль намного весомее, чем все предыдущие. Хочу пожелать ему здоровья, быть лидером еще на многие годы, на него равняются многие спортсмены, это все я ему сказал и в личном разговоре".