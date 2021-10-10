{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Гончаренко: Туктамышева выдала прокат жизни на турнире в Финляндии

Тренер отметила, что спортсменка отлично выполнила все элементы программы, а не только фирменный триксель

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выдала прокат жизни на международном турнире Finlandia Trophy. Такое мнение ТАСС высказала российский тренер Инна Гончаренко.

На эту тему
Фигуристка Валиева победила на турнире в Финляндии с двумя мировыми рекордами
Фигуристка Валиева победила на турнире в Финляндии с двумя мировыми рекордами

Туктамышева набрала 233,30 балла по сумме короткой и произвольной программ и заняла второе место. Победу с мировым рекордом (249,24) одержала Камила Валиева, третье место заняла Алена Косторная (218,83).

"Практически прокат жизни выдала, молодец, - отметила Гончаренко. - Часто бывало, что сделает триксель и начинает себе облегчать жизнь, а здесь что в короткой, что в произвольной не позволила себе схалтурить - все сделала. Просто умница, оттанцовывала всю программу".

"Короткая программа ей очень идет, произвольная - с таким настроением! Ее вращения в этом сезоне выглядят лучше, молодец, показывает нам настоящее женское фигурное катание на самом высоком уровне. Все достойно, никаких перегибов, ничего лишнего, золотая середина, то что надо. И чтобы никто не говорил, что только маленькие девочки это могут, вот наша Лиза - берите пример и завидуйте", - добавила собеседница агентства.

Туктамышевой 24 года, она становилась чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала серии Гран-при.

Теги
Фигурное катание
Лига наций
Сборная Франции по футболу стала победителем Лиги наций
Французы и испанцы гарантировали себе участие как минимум в стыковых матчах за выход в финальную часть чемпионата мира - 2022
Сборная Франции по футболу стала победителем Лиги наций
Читать полностью