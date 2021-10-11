Путин: борец Роман Власов в финальном поединке на ЧМ проявил высокие бойцовские качества

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Романа Власова с победой на чемпионате мира в Осло в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 77 кг. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

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"В напряженном финальном поединке вы проявили высокие бойцовские качества - силу духа, характер, умение держать удар. Эта убедительная победа стала еще одним вашим личным достижением и достойным вкладом в продолжение замечательных традиций отечественной школы греко-римской борьбы", - говорится в поздравлении.

Президент пожелал спортсмену новых успехов и всего самого доброго.

Российский борец греко-римского стиля Роман Власов 8 октября завоевал золотую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе в весовой категории до 77 кг. В финале россиянин победил азербайджанца Санана Сулейманова со счетом 2:1.

Власову 31 год, он завоевал золото на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 г. и в Рио-де-Жанейро в 2016 г. Также в его активе три золотые медали чемпионатов мира, четыре золотые награды первенств Европы и победа на Универсиаде в Казани в 2013 году.