Первый шаг к Олимпиаде. Молодые российские борцы обозначили амбиции на чемпионате мира

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете чемпионата мира по спортивной борьбе, который завершился в воскресенье в Осло. На турнире в Норвегии, прошедшем спустя всего два месяца после Олимпийских игр в Токио, российская команда выступала в основном дебютантами. Исключение составили двукратные олимпийские чемпионы Абдулрашид Садулаев и Роман Власов, а также чемпион мира Степан Марянян.

В связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российская команда на турнире выступала без национального флага и государственного гимна. В Осло российские борцы были представлены под аббревиатурой RWF (Russian Wrestling Federation - Федерация спортивной борьбы России).

Турнир стартовал с соревнований борцов вольного стиля. Российской команде перед выступлением пришлось испытать неприятные эмоции, поскольку ее сняли со стыковочного рейса Амстердам-Осло. Главный тренер сборной Дзамболат Тедеев пояснил ТАСС, что поводом для этого стало нарушение масочного режима. Команду попросили покинуть борт самолета, борцы были выведены вооруженными сотрудниками и в результате провели ночь в аэропорту.

В Осло команда Тедеева выиграла три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Садулаев, выступающий в весе до 97 кг, победил в финале американца Кайла Снайдера. Спортсмены недавно пересеклись в финале на Олимпиаде в Токио, где также золотую медаль завоевал россиянин. Если на Играх счет был 6:3, то в Осло "Русский танк" не дал сопернику ни шанса - 6:0. Садулаев завоевал пятый титул чемпиона мира.

Женская сборная России по вольной борьбе завершила выступление в Осло с двумя бронзовыми наградами, их обладательницами стали Надежда Соколова (до 50 кг) и Ханум Велиева (до 68 кг). Результат Велиевой мог бы быть куда лучше, если бы не спорные решения арбитров. Тренерский штаб сборной России подал протест на судейство в полуфинальной схватке между Велиевой и представительницей Киргизии Мээрим Жуманазаровой, однако результат это уже не изменит.

Власов - трехкратный чемпион мира

В греко-римской борьбе трехкратным чемпионом мира стал Роман Власов (до 77 кг). Двукратный победитель Игр сенсационно для многих не прошел в состав сборной на Олимпиаду в Токио, право выступить в этой весовой категории было предоставлено Александру Чехиркину. В число призеров Игр Чехиркину войти не удалось, россиянин потерпел поражение в четвертьфинале. Для Власова чемпионат мира в Осло стал седьмым в карьере.