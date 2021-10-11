Первый шаг к Олимпиаде. Молодые российские борцы обозначили амбиции на чемпионате мира

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете чемпионата мира по спортивной борьбе, который завершился в воскресенье в Осло. На турнире в Норвегии, прошедшем спустя всего два месяца после Олимпийских игр в Токио, российская команда выступала в основном дебютантами. Исключение составили двукратные олимпийские чемпионы Абдулрашид Садулаев и Роман Власов, а также чемпион мира Степан Марянян.
В связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российская команда на турнире выступала без национального флага и государственного гимна. В Осло российские борцы были представлены под аббревиатурой RWF (Russian Wrestling Federation - Федерация спортивной борьбы России).
Турнир стартовал с соревнований борцов вольного стиля. Российской команде перед выступлением пришлось испытать неприятные эмоции, поскольку ее сняли со стыковочного рейса Амстердам-Осло. Главный тренер сборной Дзамболат Тедеев пояснил ТАСС, что поводом для этого стало нарушение масочного режима. Команду попросили покинуть борт самолета, борцы были выведены вооруженными сотрудниками и в результате провели ночь в аэропорту.
В Осло команда Тедеева выиграла три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Садулаев, выступающий в весе до 97 кг, победил в финале американца Кайла Снайдера. Спортсмены недавно пересеклись в финале на Олимпиаде в Токио, где также золотую медаль завоевал россиянин. Если на Играх счет был 6:3, то в Осло "Русский танк" не дал сопернику ни шанса - 6:0. Садулаев завоевал пятый титул чемпиона мира.
Женская сборная России по вольной борьбе завершила выступление в Осло с двумя бронзовыми наградами, их обладательницами стали Надежда Соколова (до 50 кг) и Ханум Велиева (до 68 кг). Результат Велиевой мог бы быть куда лучше, если бы не спорные решения арбитров. Тренерский штаб сборной России подал протест на судейство в полуфинальной схватке между Велиевой и представительницей Киргизии Мээрим Жуманазаровой, однако результат это уже не изменит.
Власов - трехкратный чемпион мира
В греко-римской борьбе трехкратным чемпионом мира стал Роман Власов (до 77 кг). Двукратный победитель Игр сенсационно для многих не прошел в состав сборной на Олимпиаду в Токио, право выступить в этой весовой категории было предоставлено Александру Чехиркину. В число призеров Игр Чехиркину войти не удалось, россиянин потерпел поражение в четвертьфинале. Для Власова чемпионат мира в Осло стал седьмым в карьере.
"Роман Власов снова стал лучшим, готовился и выиграл, показал надежную борьбу, показал свое желание биться, обозначил свои намерения на дальнейшую борьбу, - прокомментировал ТАСС победу борца главный тренер сборной Гоги Когуашвили. - Сейчас всем нам нужно проанализировать этот тяжелейший, даже форс-мажорный год, всем было непросто. Но надо двигаться дальше, и уже совсем скоро многие из тех, кто боролся в Осло, выступит на чемпионате мира для борцов до 24 лет в Белграде с 1 по 4 ноября".
Серебряные медали завоевали Эмин Сефершаев (до 55 кг), Назир Абдуллаев (до 67 кг), Сергей Кутузов (до 72 кг) и Зураб Гедехаури (до 130 кг). Бронзовые награды выиграли Степан Марянян (до 60 кг), Адлан Акиев (до 82 кг) и Артур Саргсян (до 97 кг).
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в беседе с ТАСС обозначил основную роль послеолимпийского чемпионата мира в Осло как "смотр тех, кто, возможно, будет представлять Россию на следующих Олимпийских играх". Однако вопросов предостаточно, и серьезный разбор будет в ближайшие две недели.
"Произведя рокировки, засучив рукава, будем готовиться к Парижу" , - сказал Мамиашвили. Исполком федерации подведет итоги олимпийского года 24 октября. "Вопросов назрело немало, в том числе и тех, что касаются кадровых перестановок", - анонсировал президент ФСБР.
На чемпионате мира в Осло российские борцы заняли четвертое место в медальном зачете, завоевав 4 золотые, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей. Первое место заняла сборная Ирана (7-3-3), вторыми стали американцы (5-5-5), третьими - японцы (5-3-4).