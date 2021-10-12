ЦСКА обыграл "Зенит" в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 77:67 обыграл санкт-петербургский "Зенит" в матче третьего тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Москве.

Самым результативным игроком у ЦСКА стал Торнике Шенгелия, набравший 33 очка. У "Зенита" больше всех очков на счету Джордана Лойда (19). Шенгелия побил личный рекорд по количеству набранных очков в одном матче Евролиги. До этого грузинскому игроку удалось набрать 31 очко в апреле 2019 года, когда он представлял испанскую "Басконию".

Ранее во вторник казанский УНИКС дома обыграл мюнхенскую "Баварию" со счетом 73:70.

ЦСКА одержал вторую победу в нынешнем сезоне Евролиги при одном поражении. Ранее армейцы уступили на выезде итальянскому "Милану" со счетом 74:84 и обыграли в гостях чемпиона Евролиги прошлого сезона турецкий "Анадолу Эфес" (100:96). "Зенит" потерпел первое поражение, в первых двух матчах выиграв у УНИКСа (70:69) и литовского "Жальгириса" (70:64).

В следующем туре ЦСКА дома встретится с сербской "Црвеной Звездой" 15 октября. "Зенит" днем ранее в Санкт-Петербурге сыграет с "Баварией".