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Баскетбольные еврокубки

ЦСКА обыграл "Зенит" в матче баскетбольной Евролиги

Игрок ЦСКА Торнике Шенгелия установил личный рекорд по количеству очков в одном матче Евролиги - 33
Андрей Зубков ("Зенит"), Торнике Шенгелия (ЦСКА) и Джордан Мики ("Зенит") Александр Щербак/ТАСС
Описание
Андрей Зубков ("Зенит"), Торнике Шенгелия (ЦСКА) и Джордан Мики ("Зенит")
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 77:67 обыграл санкт-петербургский "Зенит" в матче третьего тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Москве.

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Самым результативным игроком у ЦСКА стал Торнике Шенгелия, набравший 33 очка. У "Зенита" больше всех очков на счету Джордана Лойда (19). Шенгелия побил личный рекорд по количеству набранных очков в одном матче Евролиги. До этого грузинскому игроку удалось набрать 31 очко в апреле 2019 года, когда он представлял испанскую "Басконию".

Ранее во вторник казанский УНИКС дома обыграл мюнхенскую "Баварию" со счетом 73:70.

ЦСКА одержал вторую победу в нынешнем сезоне Евролиги при одном поражении. Ранее армейцы уступили на выезде итальянскому "Милану" со счетом 74:84 и обыграли в гостях чемпиона Евролиги прошлого сезона турецкий "Анадолу Эфес" (100:96). "Зенит" потерпел первое поражение, в первых двух матчах выиграв у УНИКСа (70:69) и литовского "Жальгириса" (70:64).

В следующем туре ЦСКА дома встретится с сербской "Црвеной Звездой" 15 октября. "Зенит" днем ранее в Санкт-Петербурге сыграет с "Баварией".

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