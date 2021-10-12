Перезагрузить карьеру. Никита Гусев вернулся из НХЛ в СКА

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Никита Гусев вернулся в СКА, подписав контракт до конца нынешнего сезона. Один из лучших бомбардиров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) попытается перезапустить свою карьеру после неудачи за океаном. 29-летний форвард до последнего пытался остаться в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В середине сентября он подписал пробный контракт с "Торонто" и провел за "кленовых листьев" три предсезонных матча, в которых отметился двумя голевыми передачами. 6 октября стало известно, что "Торонто" не стал предлагать соглашение россиянину. Но даже после неудачи в этом клубе Гусев надеялся на какие-то варианты в НХЛ.

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Лишь спустя шесть дней стало известно, что форвард вернулся в Россию, а во вторник пресс-служба СКА объявила о подписании контракта с игроком до конца апреля следующего года. "Хотел бы поблагодарить Никиту за продуктивные переговоры. Он будет выступать под номером 97, мы этот номер никому не отдавали, верили, что Никита вернется в СКА, - цитирует пресс-служба клуба главу штаба СКА, вице-президента армейцев Романа Ротенберга. - Вклад, который этот хоккеист внес в развитие клуба, нельзя переоценить. Многие детишки в Санкт-Петербурге и по всей России смотрят на Гусева и играют в той же манере, а она близка нашему советскому хоккею, когда за счет игрового мышления, скорости принятия решений на льду - хоккейного IQ, достигается результат". "После того, как Никита набрал в финале [Олимпиады] четыре очка, мы обсуждали, что это только начало, но судьба так сложилась, что какое-то время мы работали параллельно. Сейчас мы очень рады, что снова можем двигаться вместе. Контракт подписан до конца этого сезона, но мы, конечно же, рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Время покажет, или, как говорится в хоккее: работаем по факту, по ситуации", - добавил один из руководителей клуба. Роковой для Гусева Рафф Гусев выступал за санкт-петербургский клуб с 2015 по 2019 год и за это время окончательно утвердился в статусе одной из звезд как СКА, так и КХЛ. В финальной победной серии Кубка Гагарина - 2017 с магнитогорским "Металлургом" он набрал девять очков. Причем в четвертой встрече, завершившейся победой со счетом 3:2, Гусев сделал три голевые передачи и стал третьим бомбардиром в плей-офф с 23 очками (7+16), уступив только Яну Коваржу и Сергею Мозякину из "Металлурга".