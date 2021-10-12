Перезагрузить карьеру. Никита Гусев вернулся из НХЛ в СКА

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Никита Гусев вернулся в СКА, подписав контракт до конца нынешнего сезона. Один из лучших бомбардиров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) попытается перезапустить свою карьеру после неудачи за океаном.
29-летний форвард до последнего пытался остаться в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В середине сентября он подписал пробный контракт с "Торонто" и провел за "кленовых листьев" три предсезонных матча, в которых отметился двумя голевыми передачами. 6 октября стало известно, что "Торонто" не стал предлагать соглашение россиянину. Но даже после неудачи в этом клубе Гусев надеялся на какие-то варианты в НХЛ.
Лишь спустя шесть дней стало известно, что форвард вернулся в Россию, а во вторник пресс-служба СКА объявила о подписании контракта с игроком до конца апреля следующего года.
"Хотел бы поблагодарить Никиту за продуктивные переговоры. Он будет выступать под номером 97, мы этот номер никому не отдавали, верили, что Никита вернется в СКА, - цитирует пресс-служба клуба главу штаба СКА, вице-президента армейцев Романа Ротенберга. - Вклад, который этот хоккеист внес в развитие клуба, нельзя переоценить. Многие детишки в Санкт-Петербурге и по всей России смотрят на Гусева и играют в той же манере, а она близка нашему советскому хоккею, когда за счет игрового мышления, скорости принятия решений на льду - хоккейного IQ, достигается результат".
"После того, как Никита набрал в финале [Олимпиады] четыре очка, мы обсуждали, что это только начало, но судьба так сложилась, что какое-то время мы работали параллельно. Сейчас мы очень рады, что снова можем двигаться вместе. Контракт подписан до конца этого сезона, но мы, конечно же, рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Время покажет, или, как говорится в хоккее: работаем по факту, по ситуации", - добавил один из руководителей клуба.
Роковой для Гусева Рафф
Гусев выступал за санкт-петербургский клуб с 2015 по 2019 год и за это время окончательно утвердился в статусе одной из звезд как СКА, так и КХЛ. В финальной победной серии Кубка Гагарина - 2017 с магнитогорским "Металлургом" он набрал девять очков. Причем в четвертой встрече, завершившейся победой со счетом 3:2, Гусев сделал три голевые передачи и стал третьим бомбардиром в плей-офф с 23 очками (7+16), уступив только Яну Коваржу и Сергею Мозякину из "Металлурга".
Наиболее успешным для него выдался следующий сезон, в котором он стал олимпийским чемпионом. Его гол за 56 секунд до конца третьего периода олимпийского финала с немцами (4:3 в овертайме) спас россиян, тренерский штаб которых на последней минуте после удаления Сергея Калинина снял вратаря. На Олимпиаде Гусев стал лучшим бомбардиром с 12 очками и был признан лучшим нападающим. По итогам же сезона в КХЛ он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и стал лучшим распасовщиком регулярного сезона.
Отыграв следующий сезон, Гусев уехал из КХЛ снова в ранге лучшего бомбардира регулярного сезона (81 очко) и лучшего распасовщика. После проигрыша СКА в полуфинале Кубка Гагарина с ЦСКА Гусев в начале апреля расторг с петербургским клубом контракт и уехал в "Вегас", который в июне 2017 года получил на него права от "Тампы" на драфте расширения. Однако за клуб из Лас-Вегаса он так и не сыграл, а после вылета "Вегаса" из плей-офф отправился на чемпионат мира, на котором выиграл вторую в карьере бронзовую медаль.
В конце июля 2019 года "Вегас" обменял Гусева в "Нью-Джерси", игрок подписал контракт с "дьяволами" на два года. Сезон-2019/20 получился для Гусева по статистике самым успешным в НХЛ - в 66 матчах он набрал по системе "гол+пас" 44 очка (13+31). На старте же следующего сезона Гусев не сработался с новым главным тренером Линди Раффом, и с учетом того, что тогда он не так много набирал очков, россиянин выпал из первых двух звеньев. В апреле же этого года "Нью-Джерси" выставил игрока на драфт отказов, с которого его взяла "Флорида".
После 11 матчей и пяти очков (2+3) "пантеры" не стали продлевать с ним контракт, и, не закрепившись в НХЛ, Гусев вернулся в СКА, с которым, как оказалось, у него уже была устная договоренность. "Ни для кого не секрет, что это были довольно давние договоренности. Сейчас они претворились в жизнь", - сказал ТАСС агент игрока Юрий Николаев.
По информации газеты "Спорт-Экспресс", форвард получит по новому контракту около 43 млн рублей.