Чудинов: перед российскими саночниками стоит задача выиграть минимум одну медаль Олимпиады

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Завоевание одной медали на Олимпиаде 2022 года в Пекине является минимальной задачей для команды России по санному спорту. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Сергей Чудинов.

"Наш план подготовки к Пекину всех устроил, мы получили только общие рекомендации касательно заключительного этапа тренировок, - сказал Чудинов. - Перед нами стоит задача выступить лучше, чем на прошлых Олимпийских играх. Команда России по санному спорту будет конкурентоспособна в нескольких дисциплинах, поэтому надеемся на большее, минимум выиграть одну медаль любого достоинства".

Последний раз российские саночники выигрывали олимпийские медали на Играх 2014 года в Сочи. Татьяна Иванова, Альберт Демченко, Александр Денисьев и Владислав Антонов выиграли тогда серебро в командной гонке, а Демченко несколькими днями ранее - медаль того же достоинства в личном турнире. На чемпионате мира - 2021, проходившем в германском Кёнигсзе, команда России завоевала одну золотую (Роман Репилов, личный турнир) и одну серебряную (Семен Павличенко, спринт) награду.

"Сегодня вечером мы вылетаем в Латвию, чтобы с завтрашнего дня уже приступить к тренировкам. Никакого карантина не будет, по прилете в Ригу сдадим ПЦР-тесты, после чего с этими же результатами поедем в Сигулду", - добавил Чудинов.

В состав команды России по санному спорту на сбор в Сигулде вошли Роман и Павел Репиловы, Семен Павличенко, Матвей Пересторонин, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова, Виктория Демченко, Диана Логинова, а также пять экипажей саней-двоек: Александр Денисьев / Владислав Антонов, Всеволод Кашкин / Константин Коршунов, Дмитрий Бучнев / Даниил Кильсеев, Андрей Богданов / Юрий Прохоров и Станислав Мальцев / Дмитрий Халилов.