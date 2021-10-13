Чудинов: перед российскими саночниками стоит задача выиграть минимум одну медаль Олимпиады

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Завоевание одной медали на Олимпиаде 2022 года в Пекине является минимальной задачей для команды России по санному спорту. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Сергей Чудинов.
12 октября состоялось заседание экспертного совета министерства спорта, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к Олимпиаде в Пекине.
"Наш план подготовки к Пекину всех устроил, мы получили только общие рекомендации касательно заключительного этапа тренировок, - сказал Чудинов. - Перед нами стоит задача выступить лучше, чем на прошлых Олимпийских играх. Команда России по санному спорту будет конкурентоспособна в нескольких дисциплинах, поэтому надеемся на большее, минимум выиграть одну медаль любого достоинства".
Последний раз российские саночники выигрывали олимпийские медали на Играх 2014 года в Сочи. Татьяна Иванова, Альберт Демченко, Александр Денисьев и Владислав Антонов выиграли тогда серебро в командной гонке, а Демченко несколькими днями ранее - медаль того же достоинства в личном турнире. На чемпионате мира - 2021, проходившем в германском Кёнигсзе, команда России завоевала одну золотую (Роман Репилов, личный турнир) и одну серебряную (Семен Павличенко, спринт) награду.
"Сегодня вечером мы вылетаем в Латвию, чтобы с завтрашнего дня уже приступить к тренировкам. Никакого карантина не будет, по прилете в Ригу сдадим ПЦР-тесты, после чего с этими же результатами поедем в Сигулду", - добавил Чудинов.
В состав команды России по санному спорту на сбор в Сигулде вошли Роман и Павел Репиловы, Семен Павличенко, Матвей Пересторонин, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова, Виктория Демченко, Диана Логинова, а также пять экипажей саней-двоек: Александр Денисьев / Владислав Антонов, Всеволод Кашкин / Константин Коршунов, Дмитрий Бучнев / Даниил Кильсеев, Андрей Богданов / Юрий Прохоров и Станислав Мальцев / Дмитрий Халилов.