Овечкин заявил, что для него огромная честь войти в пятерку лучших снайперов НХЛ

В ночь на четверг Овечкин оформил дубль в первом для "Вашингтона" матче текущего регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:1) и вышел на пятую строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя Марселя Дионна. На счету россиянина 732 шайбы, в активе канадца 731 гол. Первое место занимает Уэйн Гретцки (894 шайбы), далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766) и Бретт Халл (741).

"Я просто наслаждаюсь своим временем. Конечно, огромная честь быть в этом списке, но, как я всегда говорю, игра за игрой, день за днем", - сказал Овечкин.

Овечкину 36 лет, россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.