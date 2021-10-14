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НХЛ

Тренер "Вашингтона" высказался о выходе Овечкина на пятое место в списке снайперов НХЛ

На счету российского нападающего 732 шайбы в регулярных чемпионатах
Главный тренер "Вашингтона" Питер Лавиолетт AP Photo/Nick Wass
Описание
Главный тренер "Вашингтона" Питер Лавиолетт
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 14 октября. Пятое место российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина в списке лучших снайперов лиги является большим достижением. Такое мнение высказал главный тренер команды Питер Лавиолетт, комментарий которого приводит портал DVM.

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В ночь на четверг Овечкин оформил дубль в первом для "Вашингтона" матче текущего регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:1) и вышел на пятую строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя Марселя Дионна. На счету россиянина 732 шайбы, в активе канадца 731 гол. Первое место занимает Уэйн Гретцки (894 шайбы), далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766) и Бретт Халл (741).

"Я не так давно в клубе, но мне кажется, что мы каждый вечер за что-то его благодарим, - сказал Лавиолетт. - Он всегда делает что-то особенное, и то, что случилось сегодня, - действительно большое достижение, вот так подняться в списке".

Овечкину 36 лет, россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

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