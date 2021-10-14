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Фигурное катание

Фигурист Гурейро надеется, что поддержка болельщиков поможет Загорски в выздоровлении

Спортсменка находится в инфекционной больнице
Джонатан Гурейро Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Джонатан Гурейро
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российский фигурист Джонатан Гурейро надеется, что любовь и поддержка фанатов помогут его партнерше Тиффани Загорски в выздоровлении. Об этом Гурейро рассказал ТАСС.

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Дуэт был заявлен для выступления на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе (США, штат Невада), позднее он был исключен из стартового протокола. В четверг гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил ТАСС, что фигуристы не выступят на турнире по медицинским показателям. Позднее тренер дуэта Светлана Алексеева рассказала агентству, что Загорски находится в инфекционной больнице.

"К сожалению, Тиффани сейчас находится в инфекционной больнице, и мы очень переживаем за нее, стараемся поддерживать. Надеемся, что любовь и поддержка ее фанатов будут помогать ей позитивной энергетикой в скорейшем выздоровлении", - сказал Гурейро.

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