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"ВТБ Кубок Кремля"

Вторая ракетка мира Даниил Медведев снялся с Кубка Кремля

Как сообщает пресс-служба турнира, теннисист принял такое решение в связи с усталостью
Даниил Медведев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Даниил Медведев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Занимающий второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) россиянин Даниил Медведев снялся с "ВТБ Кубка Кремля" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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В четверг россиянин не сумел выйти в четвертьфинал турнира в американском Индиан-Уэллсе, проиграв в четвертом круге болгарину Григору Димитрову.

"Вторая ракетка мира, чемпион US Open Даниил Медведев принял решение сняться с турнира "ВТБ Кубок Кремля" - 2021 в связи с усталостью, накопившейся в концовке сложного сезона", - сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что от участия в турнире отказались американец Себастьян Корда, испанец Пабло Андухар, бельгийка Элиза Мертенс, американка Даниэль Коллинз, канадка Бьянка Андрееску, действующая победительница Открытого чемпионата США британка Эмма Радукану и действующая чемпионка Кубка Кремля швейцарка Белинда Бенчич.

Медведеву 25 лет, на его счету 13 титулов под эгидой ATP. 13 сентября россиянин выиграл Открытый чемпионат США.

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Теги
"ВТБ Кубок Кремля"Медведев, Даниил Сергеевич
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