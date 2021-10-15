Даниил Медведев прокомментировал снятие с Кубка Кремля

ТАСС, 15 октября. Российскому теннисисту Даниилу Медведеву тяжело далось решение сняться с "ВТБ Кубка Кремля" в Москве. Об этом он написал в своем Instagram .

Ранее в пятницу пресс-служба "ВТБ Кубка Кремля" объявила о снятии теннисиста с турнира.

"К сожалению, в этом году я не смогу выступить на Кубке Кремля, - написал Медведев. - Турнир в Москве - это особенная возможность сыграть дома. Я заявился на турнир и надеялся сыграть на нем, но из-за столь насыщенного графика турниров в 2021 году я почувствовал, что не готов физически выступать на 100%. Это решение далось мне тяжело, но мне пришлось его принять, чтобы закончить сезон с хорошими результатами".

От участия в турнире также отказались американец Себастьян Корда, испанец Пабло Андухар, бельгийка Элиза Мертенс, американка Даниэль Коллинз, канадка Бьянка Андрееску, действующая победительница Открытого чемпионата США британка Эмма Радукану и действующая чемпионка Кубка Кремля швейцарка Белинда Бенчич.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 13 титулов под эгидой организации. 13 сентября Медведев выиграл Открытый чемпионат США. В четверг россиянин не сумел выйти в четвертьфинал турнира в американском Индиан-Уэллсе, проиграв в четвертом круге болгарину Григору Димитрову.

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.