Первая шайба Подколзина в НХЛ помогла "Ванкуверу" обыграть "Филадельфию"

ТАСС, 16 октября. "Ванкувер" в серии буллитов обыграл "Филадельфию" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Основное время матча и овертайм завершились со счетом 4:4. В составе "Ванкувера" отличились Василий Подколзин (23-я минута), Элиас Петтерссон (25), Алекс Чиассон (30), Джей Ти Миллер (38). У "Филадельфии" шайбы забросили Джоэль Фараби (7), Кэм Аткинсон (33), Трэвис Конекни (58), Клод Жиру (59).

Подколзин забросил первую шайбу в рамках регулярного чемпионата, 20-летний россиянин дебютировал в НХЛ 14 октября в игре против "Эдмонтона" (2:3, по буллитам). Защитник "Филадельфии" Иван Проворов отметился результативной передачей в эпизоде с голом Фараби.

В другом матче игрового дня "Нью-Джерси" дома обыграл "Чикаго" (4:3, в овертайме).

Следующий матч "Ванкувер" проведет 17 октября в гостях против "Детройта". "Филадельфия" 19 октября примет "Сиэтл".