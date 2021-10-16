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Допинг в спорте

Совет учредителей РУСАДА удовлетворил заявление Виноградова о выходе из набсовета

Российское антидопинговое агентство до 25 октября будет принимать заявки кандидатов на освободившееся место

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Виталий Виноградов покинул наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России.

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Заявление Виноградова о выходе из набсовета было удовлетворено на общем собрании учредителей РУСАДА, которое прошло в субботу. Отмечается, что РУСАДА до 25 октября будет принимать заявки кандидатов на освободившееся место.

Виноградов вошел в набсовет РУСАДА в декабре прошлого года.

9 октября наблюдательный совет РУСАДА по собственному желанию покинули директор Европейского учебного института МГИМО МИД России Тамара Шашихина, летчик-космонавт Герой РФ Сергей Рязанский и адвокат Анатолий Кучерена, их сменили двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов и адвокат Евгений Ращевский.

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