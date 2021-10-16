Боец ММА Исмаилов заявил, что Минеев снова может его спровоцировать и устроить потасовку

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов опасается провокаций после поединка против Владимира Минеева, которые приведут к очередной потасовке. Об этом он рассказал ТАСС.

Исмаилов и Минеев проведут бой-реванш 16 октября в Сочи на турнире организации AMC Fight Nights. Первый поединок прошел в 2018 году и завершился вничью. После этого спортсмены неоднократно встречались на различных мероприятиях, что приводило к потасовкам и беспорядкам.

"По рукам после боя я не дам, - сказал Исмаилов. - Я на него не нападу после боя, бить его не буду. Но если он как провокатор опять выступит, то это возможно. Лучше ни ему меня не провоцировать, ни мне его".

"А то потом меня виноватым сделают, скажут, что я плохой", - отметил боец.

В активе 35-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья, 31-летнего Минеева - 15 побед, одно поражение, одна ничья.