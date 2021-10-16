"Амур" урегулировал спор с бывшим тренером Владимиром Воробьевым

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хабаровский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" и бывший главный тренер команды Владимир Воробьев подписали соглашение о досудебном урегулировании спора по обоюдному согласию сторон. Об этом ТАСС сообщил агент специалиста Валерий Матвеев.

В середине сентября "Амур" расторг контракт с Воробьевым, причиной расторжения было названо грубое нарушение работником трудовых обязанностей. В начале сентября у Воробьева, пришедшего в "Амур" в межсезонье, скончался отец, из 10 матчей на старте регулярного чемпионата он пропустил шесть. 27 сентября Матвеев сообщил, что сторона Воробьева была намерена подать заявление в дисциплинарный комитет КХЛ по вопросу увольнения специалиста из клуба.

"Мы подписали с клубом соглашение о досудебном урегулировании спора по обоюдному согласию сторон. Пошли навстречу друг другу, всех вполне устроило такое решение. Тренер удовлетворен суммой компенсации", - сказал Матвеев.

Четырехкратный чемпион России в составе московского "Динамо", казанского "Ак Барса" и уфимского "Салавата Юлаева" в качестве игрока Воробьев работал помощником главного тренера "Донбасса", "Барыса", а также "Динамо". С 2017 по 2018 год возглавлял бело-голубых.