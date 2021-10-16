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Футбол в России

Тренер "Арсенала" Божович назвал Тулу одним из самых футбольных городов России

Наставник отметил, что команда заслужила победу над "Зенитом"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Тула является одним из самых футбольных городов России. Такое мнение журналистам высказал главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович.

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"Арсенал" в 11-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги нанес поражение чемпиону страны "Зениту" со счетом 2:1. Встреча прошла в Туле.

"Отмечу командную игру, борьбу и как всегда удачу - нам повезло с учетом моментов, которые "Зенит" создавал, но мы этот успех заслужили. Мы так и понимали, что нельзя было пропускать в первом тайме, потом заставили "Зенит" чуть нервничать, - сказал Божович. - У нас есть пара быстрых игроков, которые могут хорошо проявить себя на контратаке, что и произошло. Выиграли для болельщиков в Туле, где люди любят футбол, и вообще Тула - один из самых футбольных городов в России".

Черногорский специалист рассказал о значимости победы. "Нам не хватало [Георгия] Костадинова и [Ивана] Новосельцева, но у "Зенита" тоже были потери, так что жаловаться нельзя. Играть можем еще лучше, очень важны три очка, но в ближайших матчах нужен результат, поскольку тогда эта победа ничего значить не будет", - отметил он.

Тульская команда расположилась на 12-м месте с 12 очками. В следующем туре "Арсенал" 23 октября на выезде встретится с "Ростовом".

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