Витория: "Спартак" заслужил ничью в матче с "Динамо"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" своей игрой заслужили ничью в матче с "Динамо". Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Спартака" Руй Витория.

"Спартак" в компенсированное время вырвал ничью в матче РПЛ с "Динамо"

В субботу "Спартак" сыграл вничью с "Динамо" со счетом 2:2 в 11-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги. Красно-белые уступали со счетом 0:2.

"Это была сложная игра, мы не всегда были хороши, но самое главное, что мы показали характер. "Динамо" - сложный и достойный соперник, и мне кажется, что мы заслужили эту ничью", - сказал тренер.

В конце матча на поле у "Спартака" вышли Александр Ломовицкий, Николай Рассказов и Михаил Игнатов. "У нас не было таких игроков, как [Квинси] Промес, [Йоррит] Хендрикс. Мы пропустили два мяча, "Динамо" чувствовало себя комфортно, но выход трех игроков словно дал команде новую жизнь, поэтому мы добыли ничью", - отметил он.

Витория прокомментировал игру вратаря Александра Максименко, который не выручил в эпизоде с первым голом. "Хоть он и совершал ошибки, но я в него верю. Это молодой игрок, у него огромный потенциал, и все можно подкорректировать", - отметил он.

"Спартак" в следующем туре в Санкт-Петербурге сыграет с "Зенитом" 24 октября. До этого красно-белые дома встретятся с "Лестером" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.