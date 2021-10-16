Бакаев: футболисты "Спартака" потеряли очки в матче с "Динамо"

В субботу "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Динамо" со счетом 2:2 в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые отыгрались в компенсированное ко второму тайму время.

"Сегодня было настоящее дерби, было бы еще немного времени, а так, хорошо, что одно очко хотя бы заработали, не проиграли, - сказал Бакаев. - Но все-таки это потеря для нас. Что не получилось в первом тайме? Бывает такое, это футбол".

На 43-й минуте между футболистами команд произошла потасовка, конфликт начался после нарушения игрока "Динамо" Арсена Захаряна против футболиста красно-белых Максимилиано Кофрие. "Момент потасовки не видел, далеко был, это эмоции, было и было. В раздевалке все спокойные после такого результата. Теперь нужно меньше говорить и готовиться к "Лестеру", мы сегодня видели, что команда непростая ("Лестер" на своем поле обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:2 в матче чемпионата Англии - прим. ТАСС)", - отметил Бакаев.

"Спартак" с 17 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре красно-белые в Санкт-Петербурге сыграет с "Зенитом" 24 октября. В среду, 20 октября, "Спартак" дома встретится с "Лестером" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.