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ММА

Карьера в нокауте. Исмаилов проиграл Минееву и может завершить выступления в ММА

Бой-реванш, который прошел в Сочи, завершился победой Владимира Минеева нокатуом в третьем раунде
Магомед Исмаилов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Магомед Исмаилов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев победил соотечественника Магомеда Исмаилова в бое-реванше и защитил титул чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе (до 83,9 кг). Пятираундовый поединок прошел в Сочи и завершился победой Минеева нокаутом в третьем раунде.

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Первый поединок между бойцами прошел в 2018 году и завершился вничью. После этого спортсмены неоднократно встречались на различных мероприятиях, что приводило к потасовкам и беспорядкам.

Повторный бой проходил примерно по тому же сценарию, что и первый. Исмаилов сходу ринулся атаковать, потратил большое количество сил и к началу третьего раунда с трудом передвигался в октагоне. У Минеева же осталось больше сил, чем он и воспользовался.

После нокаута Исмаилов на короткое время потерял сознание из-за резко снизившегося давления. Позднее врачи привели его в себя, однако по состоянию здоровья он не смог присутствовать на пресс-конференции после боя. Исмаилов пройдет дополнительное медицинское обследование.

В активе 31-летнего Минеева теперь 16 побед, одно поражение, одна ничья. На счету 35-летнего Исмаилова 17 побед, три поражения и одна ничья.

Исмаилов может уйти

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что Исмаилов с высокой долей вероятности завершит карьеру после этого поединка. "Думаю, Исмаилов закончит, - сказал он ТАСС. - Хотя он еще может выступать в боксе, например".

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Такого же мнения придерживается брат и тренер бойца Рамазан Исмаилов. "Первое желание - что на этом все, уходим. Но посмотрим, как будет дальше", - сказал Рамазан Исмаилов.

По информации источников ТАСС, Исмаилов перенес коронавирусную инфекцию во время подготовки к бою против Минеева. Однако отказался переносить поединок. "Он решил, что нужно выйти на этот бой и завершить это дело", - сказал собеседник агентства.

Говоря о перспективах обоих бойцов, Гаджиев не стал исключать вероятность проведения третьего боя между ними. Не против еще одного поединка и Минеев. "Мы можем продолжить, если ставки будут повышаться. Мы готовы с Исмаиловым" - сказал он.

Гаджиев также отметил, что Минеев может провести боксерский поединок против Александра Емельяненко. Ранее отмечалось, что бойцы даже заключали соответствующий контракт.

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