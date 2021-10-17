Карьера в нокауте. Исмаилов проиграл Минееву и может завершить выступления в ММА

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев победил соотечественника Магомеда Исмаилова в бое-реванше и защитил титул чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе (до 83,9 кг). Пятираундовый поединок прошел в Сочи и завершился победой Минеева нокаутом в третьем раунде.

Первый поединок между бойцами прошел в 2018 году и завершился вничью. После этого спортсмены неоднократно встречались на различных мероприятиях, что приводило к потасовкам и беспорядкам.

Повторный бой проходил примерно по тому же сценарию, что и первый. Исмаилов сходу ринулся атаковать, потратил большое количество сил и к началу третьего раунда с трудом передвигался в октагоне. У Минеева же осталось больше сил, чем он и воспользовался.

После нокаута Исмаилов на короткое время потерял сознание из-за резко снизившегося давления. Позднее врачи привели его в себя, однако по состоянию здоровья он не смог присутствовать на пресс-конференции после боя. Исмаилов пройдет дополнительное медицинское обследование.

В активе 31-летнего Минеева теперь 16 побед, одно поражение, одна ничья. На счету 35-летнего Исмаилова 17 побед, три поражения и одна ничья.

Исмаилов может уйти

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что Исмаилов с высокой долей вероятности завершит карьеру после этого поединка. "Думаю, Исмаилов закончит, - сказал он ТАСС. - Хотя он еще может выступать в боксе, например".