Президент "Урала" прокомментировал поражение от ЦСКА в матче чемпионата России

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА имели преимущество в первом тайме матча чемпионата России, игроки екатеринбургского "Урала" достойно сражались во втором тайме. Такое мнение ТАСС высказал президент "Урала" Григорий Иванов.
В воскресенье "Урал" на своем поле проиграл ЦСКА со счетом 0:1 в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом тайме мяч попал в руку полузащитника гостей Бахтиёра Зайнутдинова в штрафной площади армейцев. Главный арбитр встречи Артем Любимов после использования системы видеоассистента рефери не стал назначать пенальти. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Урала", клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по этому эпизоду.
"Я считаю, что в первом тайме было преимущество у ЦСКА, но мы играли от обороны, - сказал Иванов. - Во втором тайме наша команда достойно сражалась, гол зря пропустили. Я думаю, что правильнее было, если бы матч завершился вничью".
"Я думаю, что результат не закономерен, это мое мнение. Например, в ЦСКА скажут, что это закономерный результат. Что касается судейства, то комментировать его не буду", - добавил Иванов.
"Урал" занимает 14-ю строчку в таблице, имея в активе 9 очков. В следующем туре екатеринбургский клуб 24 октября сыграет с "Ахматом" на выезде.