Президент "Урала" прокомментировал поражение от ЦСКА в матче чемпионата России

ЦСКА обыграл "Урал" и вышел на четвертое место в таблице чемпионата России по футболу

В воскресенье "Урал" на своем поле проиграл ЦСКА со счетом 0:1 в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом тайме мяч попал в руку полузащитника гостей Бахтиёра Зайнутдинова в штрафной площади армейцев. Главный арбитр встречи Артем Любимов после использования системы видеоассистента рефери не стал назначать пенальти. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Урала", клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по этому эпизоду.

"Я считаю, что в первом тайме было преимущество у ЦСКА, но мы играли от обороны, - сказал Иванов. - Во втором тайме наша команда достойно сражалась, гол зря пропустили. Я думаю, что правильнее было, если бы матч завершился вничью".

"Я думаю, что результат не закономерен, это мое мнение. Например, в ЦСКА скажут, что это закономерный результат. Что касается судейства, то комментировать его не буду", - добавил Иванов.

"Урал" занимает 14-ю строчку в таблице, имея в активе 9 очков. В следующем туре екатеринбургский клуб 24 октября сыграет с "Ахматом" на выезде.