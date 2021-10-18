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Олимпиада-2022 в Пекине

Агент Ковальчука высказался о том, продолжит ли хоккеист свою игровую карьеру

В понедельник стало известно, что олимпийский чемпион 2018 года будет генеральным менеджером сборной России на Играх в Пекине

МОСКВА, 18 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Пока не известно, продолжит ли свою игровую карьеру хоккеист Илья Ковальчук. Об этом ТАСС рассказал его агент Юрий Николаев.

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В понедельник на пресс-конференции в ТАСС главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, что Ковальчук станет генеральным менеджером команды перед Олимпиадой в Пекине. При этом Жамнов исключил возможность того, что Ковальчук в ближайшее время может подписать контракт с каким-либо клубом.

"Желаю ему [Ковальчуку] творческих успехов на этой новой работе. Конечно, это решение принималось на самом верху. Что касается дальнейшей карьеры, то время покажет", - сказал Николаев.

Ковальчуку 38 лет, он является воспитанником "Спартака", в 2001 году был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под первым номером клубом "Атланта". Форвард является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира (2008, 2009), в 2012 году российский нападающий дошел до финала Кубка Стэнли с "Нью-Джерси". Всего Ковальчук провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 результативные передачи. В 2021 году Ковальчук стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского "Авангарда", также в Континентальной хоккейной лиге Ковальчук побеждал, выступая за санкт-петербургский СКА.

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