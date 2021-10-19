Билеты на игры чемпионата мира по волейболу в Новосибирске будут стоить до 1 500 рублей

НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Цена билетов на матчи Чемпионата мира по волейболу 2022 года в Новосибирске составит от 600 до 1 500 рублей. Стоимость будет зависеть от категории мест, сообщил ТАСС министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

Чемпионат мира по волейболу в России посетят не менее 50 тыс. иностранных болельщиков

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, турнир примут десять российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово. Согласно жеребьевке, которая состоялась 30 сентября, в Новосибирске пройдут игры группы С, куда вошли сборные Болгарии, Мексики, Польши и США.

"Цена билета зависит от категории места (все зрительские места на аренах разделены на четыре категории). Цена билетов на матчи в Новосибирске составит от 600 до 1 500 рублей", - пояснил министр.

Ранее он сообщал, что организаторы матчей чемпионата мира в Новосибирске ожидают около четверти иногородних и иностранных болельщиков от общего числа проданных билетов. Вместимость регионального волейбольного центра "Локомотив-Арена", где пройдут шесть игр турнира, составляет 5 тыс. мест.

Ахапов добавил, что на данный момент предусматривается сдача ПЦР-тестов для всех участников соревнований. Посещение болельщиков будет регламентироваться правовыми актами о защите населения от коронавирусной инфекции. В начале октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что Новосибирск не нуждается в создании дополнительной инфраструктуры для проведения чемпионата мира по волейболу, поскольку в городе уже функционирует "Локомотив-Арена".