Федор Емельяненко назвал неприятным человеком президента UFC Дэйну Уайта

МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Федор Емельяненко назвал неприятным человеком президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйну Уайта. Об этом Емельяненко рассказал в интервью ТАСС.
"Неприятное [впечатление]. Деньги у него - это все, нет уважения к бойцам, нет уважения к человеку. Только деньги и все", - сказал Емельяненко.
"Человеческого там нет ничего, и меня это отталкивает. Деньги, конечно, были важны для заработка и для семьи. Но разменивать человеческие отношения на деньги - это нет", - добавил спортсмен.
Емельяненко и Уайт вели переговоры о потенциальном подписании контракта российского бойца с UFC. Однако переговоры не увенчались успехом. В настоящий момент Емельяненко выступает в организации Bellator.