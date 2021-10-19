Федор Емельяненко назвал неприятным человеком президента UFC Дэйну Уайта

"Неприятное [впечатление]. Деньги у него - это все, нет уважения к бойцам, нет уважения к человеку. Только деньги и все", - сказал Емельяненко.

"Человеческого там нет ничего, и меня это отталкивает. Деньги, конечно, были важны для заработка и для семьи. Но разменивать человеческие отношения на деньги - это нет", - добавил спортсмен.

Емельяненко и Уайт вели переговоры о потенциальном подписании контракта российского бойца с UFC. Однако переговоры не увенчались успехом. В настоящий момент Емельяненко выступает в организации Bellator.