"Локомотив" планирует к сезону-2025/26 победить в чемпионате и Кубке России

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" планирует к сезону-2025/26 победить в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) и Бетсити - Кубке России, а также регулярно выступать в Лиге чемпионов. Об этом говорится в стратегии развития клуба, презентация которой проходит во вторник.

В последний раз "Локомотив" становился чемпионом страны в 2018 году.

"Победы в РПЛ и Кубке России, регулярное участие в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Рост рыночной стоимости команды, переход к постоянно положительному балансу", - говорится в тексте стратегии.

"Цель - стабильно высокие результаты, регулярно участвовать в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, причем проходя в плей-офф турниров, - сказал председатель совета директоров клуба Александр Плутник. - "Локомотив" должен быть интересен каждому, не быть только клубом, который знают на востоке Москвы. Он должен быть узнаваем по всей России, нам это принесет дополнительные доходы, мы должны стать удобным клубом для болельщиков".