Плутник: "Локомотив" ведет работу по поиску независимых от РЖД спонсоров

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" рассчитывает в 3,5 раза увеличить рост поступлений в бюджет в результате поиска независимых от РЖД партнеров. Об этом говорится в стратегии развития клуба, презентация которой проходит во вторник.

"Мы ведем работу над поиском независимых спонсоров. Поступления в бюджет должны возрасти в 3,5 раза в течение пяти лет. Это не означает, что РЖД бросает "Локомотив", поддержка компании остается стабильной", - сказал заместитель главы РЖД, председатель совета директоров клуба Александр Плутник.

"По независимым спонсорам выполнен план на этот год, в ближайшие две-три недели будут интересные новости, связанные с привлечением спонсоров, - добавил Плутник. - Мы также рассчитываем на рост доходов от болельщиков благодаря увеличению фанатской базы и разнообразию предложений".

"Локомотив" находится на пятой строке турнирной таблицы Тинькофф - Российской премьер-лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 матчах.