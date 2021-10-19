Плутник: территория стадиона "Локомотива" не будет застраиваться жилой недвижимостью

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Территория стадиона "РЖД-Арена", на котором домашние матчи проводит московский футбольный клуб "Локомотив", не будет застраиваться жилыми зданиями. Об этом на презентации стратегии развития клуба сообщил председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник.

Информацию об этом, как и о сносе арены, газета "Спорт-Экспресс" сообщала в мае. Позднее ее опровергали мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров.

"Никуда ничего не передается, мы анализируем все поступившие предложения, мы понимаем, чего хочет наш болельщик, - сказал Плутник. - Территория большая - 28 га. Приоритет - развитие детской академии, юношеских команд, женской команды. Если на все это посмотреть, сколько на это нужно пространства и полей, то это большое пространство, с учетом наличия арены уже не остается на коммерческую недвижимость".

"Ни в одном из вариантов не рассматривается жилищное строительство. Таких обсуждений даже не ведется", - добавил он.