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Футбол в России

Плутник: территория стадиона "Локомотива" не будет застраиваться жилой недвижимостью

Председатель совета директоров клуба отметил, что в приоритете находится развитие детской академии
Председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Территория стадиона "РЖД-Арена", на котором домашние матчи проводит московский футбольный клуб "Локомотив", не будет застраиваться жилыми зданиями. Об этом на презентации стратегии развития клуба сообщил председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник.

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Информацию об этом, как и о сносе арены, газета "Спорт-Экспресс" сообщала в мае. Позднее ее опровергали мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров.

"Никуда ничего не передается, мы анализируем все поступившие предложения, мы понимаем, чего хочет наш болельщик, - сказал Плутник. - Территория большая - 28 га. Приоритет - развитие детской академии, юношеских команд, женской команды. Если на все это посмотреть, сколько на это нужно пространства и полей, то это большое пространство, с учетом наличия арены уже не остается на коммерческую недвижимость".

"Ни в одном из вариантов не рассматривается жилищное строительство. Таких обсуждений даже не ведется", - добавил он.

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