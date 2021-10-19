Плутник: финансовое состояние футбольного клуба "Локомотив" является стабильным

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" не имеет финансовых проблем. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель совета директоров клуба Александр Плутник.

"На уровне совета директоров утвержден бюджет клуба, всеми вопросами занимается генеральный директор. Но я могу сказать, что финансовое состояние "Локомотива" стабильное", - сказал Плутник.

Генеральный директор столичного клуба Владимир Леонченко подтвердил слова Плутника: "Я это подтверждаю. Бюджет позволяет развиваться. Планирование у нас рассчитано на три года. Трансферы осуществлялись с разбивкой на несколько лет".

Плутник и Леонченко заняли свои должности в структуре клуба в декабре 2020 года. Ранее генеральным директором "Локомотива" был Василий Кикнадзе, а председателем совета директоров - Анатолий Мещеряков.