Гендиректор "Локомотива" рассказал о расторжении контракта с главным тренером Николичем

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба "Локомотив" расторгло контракт с сербским специалистом Марко Николичем по обоюдному согласию и выплатит ему неустойку. Об этом сообщил журналистам генеральный директор клуба Владимир Леонченко.

Николич покинул "Локомотив" 5 октября, вместо него на пост главного тренера команды был назначен немец Маркус Гисдоль.

"Обычная практика в футболе: по итогам успешного сезона продлевается контракт, и ни один хороший тренер не подпишет его без неустойки. После мы пришли к обоюдному решению о прекращении сотрудничества. Мы очень благодарны Марко за проделанную работу и спортивные результаты. Сумму комментировать не будем", - сказал Леонченко.

Николичу 42 года, он возглавлял "Локомотив" с июня 2020 года. В сезоне-2020/21 клуб под его руководством стал обладателем Кубка России и занял третье место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги. После зимней паузы железнодорожники одержали 11 побед подряд (8 - в чемпионате России, 3 - в кубке страны), повторив клубный рекорд, установленный в 1995 году. В розыгрыше Лиги чемпионов прошедшего сезона команда заняла последнее место в группе.

Перед уходом Николича "Локомотив" занимал четвертое место в таблице чемпионата России, команда набрала 17 очков после 10 матчей. В Лиге Европы железнодорожники занимают последнее место в группе E, набрав 1 очко в двух матчах. Команда не могла победить на протяжении пяти встреч во всех турнирах (три ничьих, два поражения).