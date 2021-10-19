Рангник объяснил назначение Гисдоля на пост главного тренера "Локомотива"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Немецкий специалист Маркус Гисдоль подходит под концепцию развития московского футбольного клуба "Локомотив", он умеет работать с молодыми игроками. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель по спорту и развитию "Локомотива" Ральф Рангник.

Рангник отметил, что до его прихода в "Локомотив" у клуба не было отдела скаутинга

Гисдоль возглавил "Локомотив" 10 октября. Он сменил на посту главного тренера команды сербского специалиста Марко Николича.

"Когда руководство приняло решение о смене тренера, мы поняли, что нужно найти нового специалиста за неделю, по ходу сезона нет возможности выбирать из 10-15 тренеров, был составлен шорт-лист. С Маркусом мы знакомы с 2006 года, я с ним встретился, у него есть опыт работы с молодыми талантливым игроками. И в течение двух дней мы договорились о работе", - сказал Рангник.

Гисдолю 52 года, последним местом его работы был германский "Кельн", который он возглавлял с ноября 2019 по апрель 2021 года. Также он тренировал такие клубы, как "Хоффенхайм" и "Гамбург", в качестве ассистента главного тренера работал в "Шальке".