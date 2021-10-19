Рангник заявил, что не принимал решения об увольнении Николича из "Локомотива"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Руководитель по спорту и развитию московского футбольного клуба "Локомотив" Ральф Рангник не принимал решения о расторжении контракта с сербским специалистом Марко Николичем. Об этом Рангник сообщил журналистам.

5 октября "Локомотив" объявил об уходе Николича с поста главного тренера команды, его место занял немец Маркус Гисдоль.

"Со мной не надо было это обсуждать, я в этом не участвовал. Наши отношения начались 1 июля, а договор был продлен раньше. Не я принял решение о расставании с Марко. Для меня важно, чтобы команда развивалась, и неважно, кто будет во главе - Николич или новый тренер", - сказал Рангник.

"Важно, чтобы игроки становились лучше, а они могут развиваться, если развивается вся команда, важен прогресс в тактическом и игровом плане. Каждый раз, когда мы видим, что команда не добирает очков, становится очень обидно", - добавил руководитель по спорту и развитию "Локомотива".

Николичу 42 года, он возглавлял "Локомотив" с июня 2020 года. В сезоне-2020/21 клуб под его руководством стал обладателем Кубка России и занял третье место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги. После зимней паузы железнодорожники одержали 11 побед подряд (8 - в чемпионате России, 3 - в кубке страны), повторив клубный рекорд, установленный в 1995 году. В розыгрыше Лиги чемпионов прошедшего сезона команда заняла последнее место в группе.

Перед уходом Николича "Локомотив" занимал четвертое место в таблице чемпионата России, команда набрала 17 очков после 10 матчей. В Лиге Европы железнодорожники занимают последнее место в группе E, набрав 1 очко в двух матчах. Команда не могла победить на протяжении пяти встреч во всех турнирах (три ничьих, два поражения).

Рангник объявил, что для развития "Локомотива" необходимо работать с молодыми футболистами. "Надо понимать, что приобретать таланты и развиваться - это наш приоритет. Я посмотрел игроков нашей академии, "Казанки" (фарм-клуба "Локомотива" - прим. ТАСС) и должен сказать вам, что у нас топовая академия, там очень хорошо работают. Думаю, у нас получится наладить серийный выпуск игроков в ближайшие годы, и мы сможем опередить другие клубы, в том числе "Динамо", а также отправлять наших воспитанников в Европу", - сказал он.