Федерация хоккея России прояснила функции Ковальчука в сборной на Олимпийских играх

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Илья Ковальчук займет в сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине должность менеджера по работе с игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Алексей Жамнов: на Олимпиаде мы все будем как на одной подводной лодке

18 октября главный тренер российской команды Алексей Жамнов на пресс-конференции в ТАСС объявил, что на Олимпиаде 2022 года Ковальчук будет генеральным менеджером сборной.

Ковальчуку 38 лет, он является воспитанником "Спартака", в 2001 году был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под первым номером клубом "Атланта". Форвард является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира (2008, 2009), в 2012 году российский нападающий дошел до финала Кубка Стэнли с "Нью-Джерси". Всего Ковальчук провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 результативные передачи. В 2021 году Ковальчук стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского "Авангарда", также в Континентальной хоккейной лиге Ковальчук побеждал будучи игроком санкт-петербургского СКА.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет в Пекине с 9 по 20 февраля.