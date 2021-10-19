Гисдоль: финансовый аспект не был ключевым при заключении контракта с "Локомотивом"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Финансовый аспект при подписании соглашения с московским футбольным клубом "Локомотив" не имел решающего значения для немецкого специалиста Маркуса Гисдоля. Об этом он заявил журналистам на презентации новой стратегии развития клуба.
Гисдоль подписал соглашение с "Локомотивом" 10 октября, сменив на посту главного тренера команды сербского специалиста Марко Николича.
"Финансовый аспект не имел решающего значения, когда я давал согласие на работу в "Локомотиве", - сказал Гисдоль.
Немецкий тренер добавил, что не до конца определился со схемой игры команды. "Мы еще должны оценить, какие в нашем распоряжении игроки и что лучше подходит для команды. Схема 4-3-3 хорошо подходит для команды, но это не означает, что это окончательный вариант, нам еще нужно время", - отметил специалист.
Гисдолю 52 года, до "Локомотива" он возглавлял "Кельн", "Хоффенхайм" и "Гамбург", в качестве ассистента главного тренера работал в "Шальке". "Локомотив" находится на пятой строке турнирной таблицы Тинькофф - Российской премьер-лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 матчах.