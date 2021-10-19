Гисдоль: финансовый аспект не был ключевым при заключении контракта с "Локомотивом"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Финансовый аспект при подписании соглашения с московским футбольным клубом "Локомотив" не имел решающего значения для немецкого специалиста Маркуса Гисдоля. Об этом он заявил журналистам на презентации новой стратегии развития клуба.

Рангник заявил, что не принимал решения об увольнении Николича из "Локомотива"

Гисдоль подписал соглашение с "Локомотивом" 10 октября, сменив на посту главного тренера команды сербского специалиста Марко Николича.

"Финансовый аспект не имел решающего значения, когда я давал согласие на работу в "Локомотиве", - сказал Гисдоль.

Немецкий тренер добавил, что не до конца определился со схемой игры команды. "Мы еще должны оценить, какие в нашем распоряжении игроки и что лучше подходит для команды. Схема 4-3-3 хорошо подходит для команды, но это не означает, что это окончательный вариант, нам еще нужно время", - отметил специалист.

Гисдолю 52 года, до "Локомотива" он возглавлял "Кельн", "Хоффенхайм" и "Гамбург", в качестве ассистента главного тренера работал в "Шальке". "Локомотив" находится на пятой строке турнирной таблицы Тинькофф - Российской премьер-лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 матчах.