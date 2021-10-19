Гисдоль: тренерский штаб "Локомотива" еще не полностью сформирован

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Маркус Гисдоль отметил, что его штаб еще не до конца сформирован. Об этом он рассказал журналистам.

Гисдоль был назначен главным тренером команды 10 октября, на этом посту он сменил сербского специалиста Марко Николича.

"Тренерский штаб пока еще складывается, мы еще не полностью собрались, движения еще продолжаются. Что касается контракта, то будьте спокойны - это было мое желание подписать его до конца сезона. Я хочу познакомиться с командой и одновременно дать клубу шанс со мной познакомиться. Посмотрим, что получится", - сказал Гисдоль.

Руководитель по спорту и развитию "Локомотива" Ральф Рангник сообщил, что входившие в тренерский штаб бывшего главного тренера команды Марко Николича Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов продолжат работу с Гисдолем. "Олег и Дима помогают мне, они знают клуб, команду, для меня это было очень важно в первые дни, и думаю, что мы сработаемся. Ситуация такая: я хотел дать им шанс, хотел работать с ними и предложил им это. Они восприняли предложение позитивно, мы хотим, чтобы все участвовали в этой работе", - отметил главный тренер "Локомотива".

Гисдоль также рассказал о своей работе с Рангником. "Я самостоятельный тренер и рад, что Ральф стоит у меня за спиной, но в футболе мы мыслим одинаково. Если я ему буду рассказывать о своих тренировках, то он мне ответит, что делал бы то же самое. Я рад, что он рядом - помогает, советует, и замечательно, что он рекомендует игроков, помогает выстраивать атакующую игру. Мы будем советоваться, но определять, кто и как будет играть, будет решать тренер", - подчеркнул он.