Олимпийская чемпионка Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки года

ТАСС, 22 октября. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки мира в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой, в сентябре она в пятый раз победила в финале Бриллиантовой лиги. Также в активе 28-летней россиянки три победы на чемпионатах мира, что является рекордным результатом, две - на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы.

На приз также номинированы чемпионы Олимпийских игр в Токио американка Валари Оллман (метание диска), пуэрториканка Жасмин Камачо-Куинн (бег на 100 м с барьерами), нидерландка Сифан Хассан (бег на 5 000 м и 10 000 м), кенийка Фаит Кипьегон (бег на 1 500 м), американка Сидни Маклафлин (бег на 400 м с барьерами), представительница Багамских островов Шона Миллер-Уйбо (бег на 400 м), американка Атинг Му (бег на 800 м, эстафета 4х400 м), представительница Венесуэлы Юлимар Рохас (тройной прыжок) и Элейн Томпсон из Ямайки (бег на 100 м и 200 м, эстафета 4х100 м).

Пять финалистов премии определятся по итогам трехстороннего голосования, болельщики могут отдать свой голос в социальных сетях World Athletics. Голосование завершится 6 ноября. Победители премии будут объявлены в декабре.