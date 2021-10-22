Карацев и Хачанов сыграют в полуфинале теннисного Кубка Кремля

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Карацева, который посеян под вторым номером на турнире. В полуфинале он встретится с третьим сеяным россиянином Кареном Хачановым. В другом полуфинале сыграют хорват Марин Чилич (6) и литовский теннисист Ричардас Беранкис. Оба матча пройдут в субботу.

Карацеву 28 лет, он занимает 22-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету один титул под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпийских играх в Токио Карацев стал серебряным призером в миксте в паре с Еленой Весниной.

Симону 36 лет, он является 117-й ракеткой мира. На его счету 14 побед на турнирах под эгидой организации.

Кубок Кремля проходит с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Призовой фонд турнира составляет $1,345 млн.