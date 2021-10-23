Роднина: лыжнику Веденину пришлось пройти много испытаний как в спорте, так и в жизни

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Вячеславу Веденину пришлось пройти достаточно испытаний как в спорте, так и в личной жизни. Об этом ТАСС рассказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

Веденин умер в возрасте 80 лет. Он стал первым советским лыжником, выигравшим золото в индивидуальной гонке на Олимпийских играх. На Играх 1972 года в Саппоро Веденин принес победу советской эстафетной мужской команде, уходя на свой этап с отставанием от лидера - норвежца Йохтса Харвикена.

"Этот совершенно сумасшедший рывок и победа, вырванная с таким усилием за команду, страну. Притом он был тихий, сдержанный человек. Ему много испытаний пришлось пройти как в спорте, так и в личной жизни. Но он был очень надежным и верным человеком", - сказала Роднина.

Роднина вспомнила, как на Играх 1972 года она переживала за Веденина. "Мы были на разных объектах: сами были в Саппоро, а лыжники подальше. Но смотрели по телевизору, кричали, остались все без голосов", - подчеркнула она.

Также на Олимпиаде-1972 Веденин стал бронзовым призером в гонке на 50 км, на Играх 1968 года в Гренобле он завоевал серебряную медаль (гонка на 50 км). Веденин - четырехкратный чемпион мира. После завершения карьеры работал тренером.