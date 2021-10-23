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Зимние олимпийские виды спорта

Виталий Смирнов: лыжник Веденин всю жизнь был скромным человеком

Веденин умер в возрасте 80 лет

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин всю жизнь посвятил спорту и был скромным человеком. Об этом говорится в заявлении почетного президента Олимпийского комитета России Виталия Смирнова, предоставленном ТАСС.

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Веденин умер в возрасте 80 лет. Он стал первым советским лыжником, выигравшим золото в индивидуальной гонке Олимпиады - в 1972 году в Саппоро.

"Выражаю глубокие соболезнования по случаю кончины легендарного советского гонщика Вячеслава Петровича Веденина. Всю свою жизнь он посвятил любимому спорту и был при этом скромным человеком, - сказал Смирнов. - Победа 1972 года в Саппоро - незабываемая страница советского спорта. Тем, кому посчастливилось быть свидетелем той эстафеты, не забудут ее никогда".

"Низкий поклон и вечная память великому спортсмену! Прошу передать мои искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Петровича", - говорится в заявлении.

Также на Олимпиаде-1972 Веденин стал бронзовым призером в гонке на 50 км, на Играх 1968 года в Гренобле он завоевал серебряную медаль (гонка на 50 км). Веденин - четырехкратный чемпион мира. После завершения карьеры работал тренером.

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