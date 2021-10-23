Александрова считает, что повысила свою уверенность благодаря выходу в финал Кубка Кремля

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова повысила свою уверенность, выйдя в финал турнира Женской теннисной ассоциации "ВТБ Кубок Кремля". Об этом она заявила журналистам.

Соперница россиянки по полуфиналу гречанка Мария Саккари не смогла доиграть встречу, снявшись по медицинским показателям в первом сете при счете 4:1 в пользу Александровой. Гречанка была посеяна на турнире под третьим номером.

"Сыграть здесь в финале - это большой скачок для меня в плане уверенности. Было все как-то совсем печально, а сейчас я в предвкушении завтрашнего дня, - сказала Александрова. - Тем более у меня впереди большие турниры, и уже выход в финал это хорошо для уверенности".

В финале, который состоится в воскресенье, Александрова сыграет с эстонкой Анетт Контавейт (девятый номер посева). Александровой 26 лет, она занимает 37-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и имеет в активе один выигранный турнир под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она четыре раза доходила до третьего раунда соревнований.

Кубок Кремля проходит с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Призовой фонд турнира составляет $1,345 млн.